Monitoraggio covid, a Modena ricoveri in rapido calo. Ancora 2.217 in isolamento

Prosegue il trend in diminuzione per tutti gli indicatori pandemici (numero di nuovi casi, percentuale di positività e numero di persone esaminate) nel territorio modenese. Si confermano in calo anche i ricoveri quotidiani.

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 29 agosto, per la provincia di Modena è di 277.244 (erano 275.656 lo scorso 22 agosto). Al 29 agosto in provincia di Modena sono accertati 2.307 (erano 2.583 il 22 agosto, -10%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 29 agosto sono 90 (erano 138 il 22 agosto, -34%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 62 pazienti covid positivi in AOU, 9 all’Ospedale di Sassuolo e 19 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 29 agosto sono in isolamento 2.217 persone covid positive (erano 2.445 il 22 agosto, -9%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.

Persone in isolamento per Comune di residenza

Queste le persone che si trovano ad oggi in isolamento in provincia di Modena: Bastiglia 21, Bomporto 26, Campogalliano 39, Camposanto 0, Carpi 287, Castelfranco E. 65, Castelnuovo R. 40, Castelvetro 27, Cavezzo 20, Concordia s/S 34, Fanano 14, Finale E. 35, Fiorano Modenese 49, Fiumalbo 11, Formigine 112, Frassinoro 6, Guiglia 6, Lama Mocogno 7, Maranello 61, Marano s/P 21, Medolla 12, Mirandola 85, Modena 556, Montecreto 8, Montefiorino 13, Montese 14, Nonantola 81, Novi di Modena 31, Palagano 16, Pavullo nel Frignano 46, Pievepelago 15, Polinago 2, Prignano s/S 9, Ravarino 25, Riolunato 3, San Cesario s/P 15, San Felice s/P 40, San Possidonio 14, San Prospero 34, Sassuolo 104, Savignano s/P 17, Serramazzoni 34, Sestola 5, Soliera 32, Spilamberto 33, Vignola 78, Zocca 14

Tasso di incidenza

Settimana dal 22 al 28 agosto 2022

Vaccinazioni anti-Covid

Al 29 agosto sono state somministrate complessivamente 1.758.188 dosi di vaccino, di cui 599.521 prime dosi, 569.716 seconde dosi, 500.714 dosi addizionali e primi richiami (booster), 88.237 secondi richiami (second booster).