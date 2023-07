Differenziata, più tutor e interventi di pulizia extra. Raccolta anticipata alle 4 del mattino

Nell’ambito del costante potenziamento dei servizi ambientali per garantire il decoro della città a seguito della riorganizzazione, saranno intensificati gli interventi di pulizia con particolare riferimento ai parchi e alle operazioni di svuotamento dei cestini, che soprattutto nei quartieri più esterni vengono spesso usati erroneamente al posto dei cassonetti.

Dalla prossima settimana operatori incaricati dal Gruppo Hera passeranno al setaccio le aree verdi del comune di Modena, frazioni comprese: sono oltre 4mila i servizi aggiuntivi previsti fino alla fine dell’anno per arginare il fenomeno dell’uso improprio dei cestini: in questo modo nel 2023 gli svuotamenti saliranno a quasi 18mila, contro i 13mila inizialmente previsti. Oltre a svuotare i cestini, gli operatori si occuperanno della raccolta dei rifiuti lasciati a terra, anche nei pressi delle panchine.

I loro percorsi verranno integrati settimanalmente in base alle segnalazioni e alle esigenze che emergono di giorno in giorno. Anche questi interventi rappresentano un ulteriore supporto nell’accompagnamento della città verso le nuove modalità di raccolta differenziata che progressivamente sono state introdotte in tutti i quartieri.

Più tutor e rivisti i turni degli spazzini

Le azioni di miglioramento dei servizi ambientali messe in campo in questo periodo di transizione prevedono anche l’intensificazione dell’attività dei tutor, che sono aumentati di oltre 10 unità. Sono oggi più di 40 quelli operativi in tutti i quartieri, con il compito di supportare i cittadini nell’utilizzo del cassonetto (in modo particolare quello dell’indifferenziato apribile con Carta Smeraldo), di segnalare eventuali criticità nelle zone di competenza e di consegnare i kit a chi ancora non ne è in possesso. La loro presenza nei pressi delle batterie di cassonetti è inoltre un deterrente contro gli abbandoni.

Sempre attivi anche gli spazzini di quartiere, anche nei giorni festivi, con itinerari mirati e rivisti, anche in base alle segnalazioni, per contrastare gli abbandoni: alcuni di loro, a causa delle alte temperature registrate in questi giorni, saranno impegnati nella fascia pomeridiana a partire dalle 16.

Anticipati alle 4 del mattino i ritiri porta a porta

Dal 10 luglio sei delle dodici squadre dedicate al ritiro porta a porta dei sacchi di carta e plastica iniziano la raccolta, secondo il calendario previsto per ogni Quartiere, già dalle ore 4.00 partendo dalle vie a più elevato traffico.

È pertanto fondamentale che venga rispettata la recente ordinanza comunale (numero 257358 del 7 luglio) sulle modalità di conferimento dei rifiuti, fra cui l’obbligo di esporre i sacchi di carta/cartone e plastica/lattine fra le ore 20 e la mezzanotte del giorno precedente a quello di raccolta.

Raggiunto il 73% di raccolta differenziata, migliora la qualità

I numeri evidenziano un chiaro cambio di tendenza da quando è stata avviata la trasformazione dei servizi ambientali. Il Comune di Modena ha infatti raggiunto nel mese di giugno 2023 il 73% di raccolta differenziata (il dato aggiornato supera la stima iniziale del 71%). Il trend evidenziato risulta coerente con l’obiettivo del programma regionale che individua per i capoluoghi come Modena una raccolta differenziata al 79% entro il 2027. In 8 mesi dall’avvio della trasformazione dei servizi ambientali la percentuale di raccolta differenziata ha compiuto dunque un balzo di 13 punti percentuali (era del 60% a ottobre 2022). In particolare, la raccolta dell’organico è aumentata del 67% mentre, per quanto riguarda carta e plastica, è migliorata sensibilmente la qualità dei materiali da inviare ai centri di riciclo. In particolare, la percentuale di scarto della plastica è già scesa dal 40-50% al 15-20%, mentre la percentuale di scarto della carta è passata dal 10-15% a meno del 5%. I rifiuti indifferenziati sono calati di oltre 4mila tonnellate (-23%).

Tra gli altri indicatori in deciso miglioramento si segnala che le errate esposizioni di carta e plastica sono scese a circa 250 nel mese di giugno (rispetto alle circa 900 di maggio) mentre gli abbandoni sono calati in maniera significativa soprattutto nei Quartieri 1 e 4 dove il sistema è a regime.