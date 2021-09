Dalla raccolta fondi dell’Unione Terre d’argine un nuovo ecografo di ultima generazione per Soliera

Prosegue il rinnovamento del parco tecnologico delle strutture ospedaliere e territoriali, per incrementare il livello di qualità dell’offerta sanitaria, in particolar modo quella di prossimità.

Nei giorni scorsi ai Poliambulatori di Soliera è arrivato un nuovo ecografo, anche questo acquisito grazie alla raccolta fondi promossa dall’Unione delle Terre d’argine, al pari di quello inaugurato un mese fa alla Casa della Salute di Novi. I fondi raccolti durante la prima ondata dell’emergenza Covid grazie alla generosità di cittadini, imprese e associazioni di volontariato, hanno consentito di acquisire due ambulanze e strumentazioni biomediche.

“Si tratta di un ecografo di ultima generazione con immagini ad alta risoluzione – spiegano gli ingegneri Massimo Garagnani e Marco Martignon del Servizio di Ingegneria Clinica dell’Ausl di Modena – che garantisce un utilizzo multidisciplinare in quanto sarà utilizzato per la diagnostica dell’addome, per la chirurgia vascolare, con sofisticate analisi del flusso sanguigno, e per la gestione delle ferite difficili, oltre che per le ecografie in ambito ostetrico-ginecologico. L’acquisizione di questa tipologia di ecografo in particolare consente anche di mantenere uniformità con gli altri ecografi già presenti sul territorio provinciale, e la loro integrazione in un unico sistema centralizzato”.

“Lo strumento donato va ad arricchire l’offerta sanitaria disponibile a Soliera – sottolinea Stefania Ascari, Direttore del Distretto di Carpi – e si configura come un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione alla sanità di prossimità, in sinergia con il territorio. Un elemento fondamentale di questo disegno è la prossima realizzazione di una Casa della Salute a Soliera, da cui tutti i cittadini di questo territorio potranno trarre benefici attraverso risposte competenti e adeguate a quei bisogni di salute che non richiedano il ricorso all’ospedale. Rivolgo dunque un ringraziamento all’Unione Terre d’argine e a tutti i cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi, per l’attenzione dimostrata e il supporto alla sanità che fanno pervenire costantemente”.