Nidi, asili e primarie: si può fare domanda per il pre e post-scuola

Si sono aperte le iscrizioni al servizio di prolungamento d'orario in nidi e scuole dell'infanzia per l’anno scolastico 2023/24. Il servizio è rivolto agli utenti dei nidi e delle scuole d'infanzia Comunali, della Fondazione Cresci@mo e della scuola d'infanzia Statale Lippi-Galilei, mentre gli utenti dei nidi e delle scuole d’infanzia convenzionati dovranno rivolgersi direttamente al gestore del servizio frequentato. Il prolungamento verrà organizzato dal termine dell’attività ordinaria, fino alle 18, dal lunedì al venerdì con la presenza di personale educativo.

In particolare, il servizio sarà attivabile al raggiungimento del numero minimo di tre iscritti nei nidi comunali Amendola, Barchetta, Cividale, Edison, Forghieri, Marcello, Pellico, S. Paolo, Vaciglio, Villaggio Giardino; nei nidi della Fondazione Cresciamo Cipì, Gambero, Parco XXII aprile, Piazza, Sagittario; nelle scuole d'infanzia comunali Anderlini, Barchetta, Forghieri, Modena Est, Saliceto Panaro, San Damaso, Simonazzi, Tamburini, Villaggio Giardino; nelle scuole d'infanzia di Cresciamo Cimabue, Costa, Don Minzoni, Edison, Fossamonda, Malaguzzi, Marconi, Saluzzo, San Pancrazio, San Remo, Toniolo, Villaggio Artigiano, Villaggio Zeta e nella scuola d'infanzia statale Lippi-Galilei.

Le domande vanno presentate entro il 31 agosto compilando apposito form raggiungibile attraverso apposita pagina web del settore Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ scuola-dinfanzia-3-6-anni/ iscrizione-al-servizio-di- prolungamento-dorario-nei- nidi-e-nelle-scuole- dellinfanzia-a-s-2023-24) tramite credenziali Spid/Cie/Cns.

Nel caso il prolungamento non parta in alcune strutture a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (tre), potrà comunque essere attivato in un secondo momento con le domande presentate fuori termine e i genitori che avranno presentato domanda nei termini, non dovranno ripresentarla.

Le domande potranno infatti essere presentate fino al termine dell'anno scolastico: l’attivazione di nuovi servizi sarà possibile nel caso venga raggiunto il numero minimo di richieste e dopo aver verificato la disponibilità del personale.

Le domande per il prescuola

I genitori dei bambini che a settembre frequenteranno le scuole d'infanzia comunali, statali e di Fondazione Cresciamo possono già presentare domanda per il prescuola. Il servizio permette alle famiglie di portare i figli presso la struttura educativa o scolastica prima, cioè dalle 7.30, rispetto al normale avvio delle attività, per conciliare i tempi di vita e lavoro.

Per le scuole d'infanzia comunali e per quelle gestite dalla Fondazione Cresciamo non è necessario presentare domanda, in quanto gli ingressi a scuola sono già scaglionati dalle 7.30 alle 9, in accordo con il personale educativo.

Per quanto riguarda invece le scuole d'infanzia statali, è necessario richiedere il servizio presentando domanda attraverso l'apposito form a cui si accede con credenziali Spid/Cie/Cns da pagina web dedicata (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ scuola-dinfanzia-3-6-anni/ iscrizione-al-servizio-di- prolungamento-dorario-nei- nidi-e-nelle-scuole- dellinfanzia-a-s-2023-24). Le domande si possono presentare presso la scuola d'infanzia frequentata fino al 31 marzo 2024 e il servizio verrà attivato al raggiungimento di almeno 5 richieste per struttura. L’anticipo della frequenza non prevede costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda le primarie, il servizio di prescuola ha invece un costo annuale pari a 150 euro (la tariffa scende a 130 euro per iscrizioni da gennaio a febbraio e a 110 euro per iscrizioni dopo l’1 marzo). Le domande saranno accolte compatibilmente con la capienza degli spazi messi a disposizione dagli Istituti Comprensivi ed il conseguente limite massimo stabilito per ogni plesso.

Per avviare il servizio occorre un numero minimo di dieci richiedenti ammessi per scuola e l'ammissione al servizio è regolamentata da un’apposita graduatoria stilata in base al punteggio ottenuto. Le domande per accedere al servizio si potranno presentare fino al 5 settembre sulla pagina web dedicata (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ scuola-primaria/iscrizione-al- servizio-di-prescuola)