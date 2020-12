Emilia-Romagna in zona gialla da domenica: Bonaccini: "No al coprifuoco natalizio"

L'Emilia-Romagna sarà zona gialla "da domenica". Lo conferma il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Aspetto l'ufficialità", precisa il governatore, oggi ospite de L'aria che tira, su La7. Ma "se questo accadrà è perchè in queste settimane le restrizioni hanno pagato. Avevamo un Rt di 1,64, siamo scesi attorno all'1 e forse scenderà ulteriormente. Quello che serve è che arrivino i ristori subito a coloro che sono colpiti", sottolinea ancora Bonaccini.

Il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni chiede anche un cambio di passo al Governo, chiedendo che venga eliminato il coprifuoco 'natalizio' a Natale e Capodanno per bar e ristoranti: "se aprono tengono aperto, con le eventuali restrizioni che già oggi in parte ci sono".

"Se il Dpcm non cambia- osserva Bonaccini - bar e ristoranti potranno aprire fino alle 18 nelle zone gialle. Io penso che l'apertura andrebbe estesa anche al giorno di Natale e Capodanno, altrimenti diamo messaggi e notizie che non vengono secondo me percepite e capite".

