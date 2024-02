Ex salumificio Maletti, avviato il cantiere per la riqualificazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un nuovo capitolo nella storia di Casinalbo prende forma con l'avvio dei lavori di demolizione del complesso ex Maletti, un progetto cruciale per la riqualificazione dell'intera area.

Il piano urbanistico attuativo approvato dal Consiglio comunale prevede la realizzazione di 78 alloggi residenziali certificati ad elevata sostenibilità, di cui 18 alloggi in edilizia sociale (ERS). Il borgo, denominato San Luigi, comprende rilevanti opere di urbanizzazione, tra le quali un parco attrezzato, 166 parcheggi pubblici, raccordi ciclabili e una nuova piazza per il centro della frazione, che rappresenterà la “ricucitura” tra il centro storico e la zona della chiesa parrocchiale.

Nell’ambito della convenzione urbanistica, è inoltre previsto che l’attuatore restituisca all’Amministrazione comunale una porzione di immobile recuperato dall’ex salumificio, caratterizzato dalla presenza al piano interrato di una storica ghiacciaia in mattoni usata per la stagionatura dei salumi.

“ll Comune di Formigine ha impostato negli anni numerosi atti di pianificazione che delineassero per questa area un nuovo assetto, in ossequio ai principi odierni che guidano - a partire dalla nuova normativa regionale - l’uso del territorio. Sono mesi che l’amministrazione si confronta con il territorio e le forze sociali ed economiche per produrre un nuovo piano condiviso e realistico. La ex Maletti, malgrado la sua storia abbia radici più lontane, è un primo segnale di come si intenderà lo sviluppo. - afferma il Sindaco Maria Costi- "Questa area, che con lungimiranza e attaccamento al territorio gli attuatori hanno voluto denominare “Borgo San Luigi” sarà qualcosa di antico e di nuovo allo stesso tempo: verranno ripristinati alcuni prospetti storici dell’antica area produttiva come testimonianza di un tempo che è stato, e che comunque per i residenti ha rappresentato un pezzo di vita e di storia."