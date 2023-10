I volontari di Fare Verde ripuliscono il sovrappasso del Direzionale 70

Ieri pomeriggio l'associazione ecologista Fare Verde ha ripulito il sovrapasso sulla Tangenziale Pablo Neruda che permette l'accesso al complesso del Direzionale 70. Scatole, bottiglie di vetro, cartoni, cartacce e un'infinità di sigarette sono state ritrovate e raccolte dai volontari.

"Negli ultimi anni l'amministrazione comunale si era completamente dimenticata di questo sovrapasso che era diventato una discarica a cielo aperto - commentano gli ecologisti - Per questo Fare Verde in nome del vero ecologismo è voluto intervenire e ripulire il passaggio pedonale frequentato giornalmente da numerosi residenti e lavoratori che da anni si lamentavano delle condizioni in cui versava. Queste azioni volte alla salvaguardia del nostro ecosistema devono essere la nostra stella polare".