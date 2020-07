Fiorano non dimentica, oggi onori funebri della neonata trovata in un cassonetto nel 2016

L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Francesco Tosi, ha onorato stamane la morte di Angela Ogunseri, neonata trovata in un cassonetto dei rifiuti a Fiorano Modenese il 31 gennaio del 2016, con una sobria cerimonia funebre.

La piccola, avvolta in alcuni stracci, venne abbandonata a seguito di un parto prematuro, avuto luogo in un appartamento poco distante dal contenitore dei rifiuti, a Spezzano. La madre ventiduenne, di origini nigeriane, si recò subito dopo al policlinico di Modena dove confessò l’accaduto in stato di choc, con il cordone ombelicale appena reciso e sanguinante.

Soltanto pochi mesi fa la Procura ha concesso il nullaosta per il dissequestro della salma, a chiusura delle indagini. Il Comune di Fiorano Modenese si è così preso carico delle spese dei funerali, e dopo la benedizione del parroco Don Antonio Lumare è stata sepolta nel cimitero cittadino.

“Ho voluto essere presente a questo triste momento – spiega il sindaco Tosi – per testimoniare il dolore di una comunità e al tempo stesso per dare un segno di rispetto nei confronti di una innocente creatura, la cui nascita ha visto l’amore sostituito da un gesto di disumanità disperata. Angela oggi avrebbe 4 anni e mezzo. Il suo corpicino è stato oggi sepolto in assenza della mamma, che ho fatto cercare ma senza risultato. Personalmente, fin da piccolo sono abituato a condannare il "peccato", non il "peccatore". Anzi, davanti a tragedie simili, capaci di mettere in dubbio la presenza del più piccolo senso di umanità, dobbiamo riflettere sulla responsabilità indiretta di ciascuno di noi e delle Istituzioni. Il degrado sociale, da cui può derivare anche quello etico, non è mai confinato alla sfera individuale, ma si collega a responsabilità e a omissioni diffuse. Non siamo colpevoli, ma responsabili sì. Oggi per me è doppiamente giorno di lutto e motivo di profonda riflessione”.