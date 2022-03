Intitolazione dell'Ospedale di Baggiovara a Sarti-Strada, consegnate 200 firme

Il gruppo NOI ha consegnato le firme per chiedere che che l'Ospedale di Baggiovara sia intotolato a Teresa Sarti e Gino Strada. Sono state 200 le firme di residenti del comune di Modena, che ora passano nelel mani della Commissione Toponomastica.

Nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale c'è una futura intotolazione della Casa della Salute che sarà realizzata in via Panni, ma il comitato chiede uno sforzo maggiore per riconoscere ai fondatori di Emergency uno spazio di maggior prestigio.

"La coscienza di ognuno giudicherà il risultato finale ma noi di sicuro continueremmo a propugnare gli ideali di diritto alle cure gratuite in un mondo di pace che con tanta passione e concretezza ci hanno indicato Gino Strada e Teresa Sarti Siamo in un momento in cui anche la pandemia ha dimostrato la necessità di una vera Sanità pubblica adeguatamente finanziata e riconosciuta come diritto universale. A ciò si e aggiunto il conflitto in Ucraina che fa paurosamente risuonare tuoni di guerra in Europa. È quindi ancor più necessario oggi riconoscere pubblicamente il valore degli ideali per cui Teresa Sarti e Gino Strada hanno speso la vita", spiega il gruppo NOI.