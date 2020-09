Focolaio in un bar di Carpi, l'Ausl invita gli avventori a fare il tampone

Tra i casi di positività al Covid-19 segnalati nel report di ieri, tre sono riferiti a persone che hanno frequentato il Gran Caffè Duomo di corso Fanti a Carpi. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena ha subito avviato l'indagine epidemiologica, che ha individuato nelle prime due settimane di settembre il periodo potenzialmente a rischio per il contagio interpersonale.

Per tracciare e testare tutti gli eventuali contatti stretti, in via di massima precauzione, l’Azienda USL di Modena invita le persone che hanno frequentato ripetutamente il locale dal 31 agosto al 13 settembre, in particolare se si sono trattenute senza mascherina per più di 15 minuti, ad effettuare un tampone di controllo: in assenza di sintomi è possibile aderire all'offerta del tampone contattando il call center del Dipartimento di Sanità Pubblica, al numero 059 3963663 (orari lun-ven ore 8-16, sabato ore 8-12), specificando di avere frequentato il Gran Caffè Duomo nel periodo indicato.

Qualora dovessero comparire sintomi (febbre, sintomi respiratori acuti, cefalea intensa, diarrea, alterazioni del gusto o dell'olfatto), si raccomanda di contattare subito telefonicamente il proprio medico curante per una valutazione mirata