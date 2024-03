Gastronomica internazionale: Il Mercato Albinelli di Modena incontra il Borough Market di Londra

Mercato Albinelli in trasferta a Londra. Una delegazione dello storico mercato modenese, guidata dal Presidente Andrea Solieri e dal Direttore Sergio Romagnoli, è stata nella capitale inglese per visitare il Borough Market, storico mercato gastronomico situato nel quartiere londinese di Southwark, tra i più grandi mercati coperti al mondo per la vendita di prodotti alimentari.

Frequentato ogni anno da circa 30milioni di persone tra turisti e abitanti del distretto, il Borough Market propone prodotti tipici e street food nei suoi oltre 120 banchi, con una grande varietà di prodotti gastronomici provenienti da tutto il mondo.

La visita della delegazione modenese è stata una preziosa occasione di incontro con Lucy Charles e Shane Holland, rispettivamente Director of Operations e Chairman del Borough Market, un’opportunità per scambiare pareri e condividere esperienze sulla gestione e il vissuto giornaliero dei due mercati, primo passo per instaurare un proficuo rapporto di collaborazione e far nascere in futuro una sorta di gemellaggio tra due eccellenze, la qualità dell’enograstonomia modenese che caratterizza il Mercato Albinelli e l’internazionalità dei prodotti che si trovano sui banchi del Bourogh Market.

Terminata la visita con una dimostrazione di produzione di pasta fresca, il Presidente Solieri e il Direttore Romagnoli hanno salutato i dirigenti del mercato londinese, invitandoli a Modena la prossima estate per conoscere meglio la città e il Mercato Albinelli.