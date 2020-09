Giornata Mondiale dell’Alzheimer, le iniziative per sensibilizzare e informare

Sensibilizzare la popolazione sul tema Alzheimer per costruire comunità accoglienti, superando stereotipi e pregiudizi ancora troppo spesso legati alla demenza. Ma soprattutto rafforzare l’impegno a fianco delle famiglie che affrontano questo difficile percorso e diffondere una cultura rivolta alle prevenzione .

Così se anche in questi mesi del 2020 sono diminuite considerevolmente le possibilità di socializzazione e aggregazione per tanti dei nostri malati , a maggior ragione ora si vuole far sentire più forte la vicinanza, inventandosi modalità nuove di sostegno e supporto che non lascino solo nessuno.

Il 21 settembre è la data individuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI) per celebrare la “Giornata Mondiale dell’Alzheimer”. GAFA ha sempre partecipato a questa giornata con diverse attività, tra le quali una pedalata ciclo-amatoriale nei dintorni di Carpi. Purtroppo in questo particolarissimo anno l’epidemia di Covid-19 impedisce di organizzare con le consuete modalità questo evento.

GAFA ha così ideato delle modalità alternative per offrire un segnale di solidarietà a malati e famiglie, oltre che per richiamare l’attenzione circa l’importanza di attivare misure di prevenzione ( l'attività motoria ne è uno dei cardini) e far conoscere l’associazione ed i servizi che può mettere a disposizione gratuitamente delle famiglie anche in questo periodo di particolari restrizioni

Le iniziative

Domenica 20 settembre chiunque lo voglia potrà partecipare singolarmente o in piccoli gruppi ad una pedalata “diffusa” che ricostruisca idealmente lo sciame di biciclette colorate che richiamava su di sé l’attenzione dei cittadini. Alcuni piccoli gruppi organizzati da associazioni con le quali GAFA collabora hanno già aderito e parteciperanno indossando la maglietta GAFA.

Sempre domenica 20 settembre GAFA parteciperà alla “Maratona diffusa: progetto 42 Piazze” coordinata dalla Fondazione Maratona Alzheimer in collaborazione con Alzheimer Emilia Romagna e le associazioni Alzheimer italiane.

In 30 piazze italiane saranno presenti banchetti informativi con esperti e volontari e si raccoglieranno donazioni a sostegno delle attività sul territorio e del progetto di ricerca della Fondazione IRET di Ozzano Emilia. GAFA allestirà un punto informativo sul Sagrato del Duomo dalle ore 9.30 alle 18.30.

Dal 19 al 26 settembre gli esercizi commerciali e le farmacie che hanno aderito esporranno e distribuiranno materiale informativo relativo ai servizi offerti da GAFA per i malati ed i loro familiari.

Lunedì 21 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso l’Emporio Verde di San Marino sarà presente un presidio informativo di volontari GAFA e alle ore 18,30 in Cattedrale a Carpi sarà celebrata una S.Messa per le famiglie, i malati, i volontari in occasione del ventennale dell'associazione.

La malattia di Alzheimer colpisce un numero sempre crescente di persone (600 mila casi in Italia), e le sue ricadute sociali ed economiche gravano tuttora quasi esclusivamente sulle famiglie.

Nonostante negli anni siano stati avviati molti servizi e percorsi di diagnosi e assistenza , spesso questi si rivelano insufficienti sia in termini di tipologia che di tempistiche di risposta ai bisogni. L’assistenza quotidiana ad un malato di Alzheimer è infatti un compito complesso che determina stress, stanchezza e frustrazione.