Il 'Giro Donne' attraversa Campogalliano: "Bella occasione di promozione"

Quinta tappa del Giro Donne 2022 che interessa parte della provincia modenese partendo da Carpi. Anche il territorio comunale di Campogalliano sarà attraversato, nella giornata di martedì 5 luglio, dala più prestigiosa competizione a tappe internazionale nel panorama del ciclismo femminile. Il passaggio delle atlete dalla “città della bilancia” fa parte della “Carpi-Reggio Emilia”. “Si tratta di un evento di grande rilevanza sul piano nazionale – commenta la sindaca Paola Guerzoni – e sarà anche una bella occasione di promozione sportiva e territoriale, per un territorio, come il nostro, che da anni riserva grande attenzione alla cultura della bicicletta”.

In occasione della tappa, nella giornata di martedì 5 luglio, è prevista una modifica alla viabilità del territorio con la chiusura, dalle ore 11 alle ore 11.40, delle tratte: via Canale Carpi (dall'intersezione con via Argine Panzano alla rotonda con via di Vittorio); via G. di Vittorio (dalla rotonda con via Canale Carpi all'intersezione con via San Martino) e via San Martino (dall'intersezione con via di Vittorio all'intersezione con via Canale Erba [confine con San Martino in Rio]).