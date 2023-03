Disagio giovanile, a Sassuolo riparte il "GET" tra laboratori ed esperienze con la Polizia Locale

“G.E.T. legalità” è nato nel mese di giugno 2022, nel corso di un incontro di verifica con il GLT- Gruppo di Lavoro Tematico G.E.T. del "Patto per la Scuola", composto sia dai docenti referenti delle scuole medie di Sassuolo, che dai referenti dell’Associazione Regina della Pace che dal Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo, che hanno rilevato che dopo due anni di misure straordinarie di prevenzione del contagio da Covid19, che hanno imposto un elevato numero di lezioni in DAD, e quindi lontano dal contesto educativo offerto dall’ambiente scolastico, sono aumentati gli episodi di vandalismo, non solo nelle aree verdi ma anche all’interno dei locali scolastici, nonché quelli di bullismo o di offese diffuse tramite i social.

Per rispondere a tali bisogni educativi straordinari dei pre-adolescenti è stato ritenuto necessario elaborare un progetto integrativo rispetto alle ordinarie attività del GET. Per questa progettazione straordinaria sono stati coinvolti, oltre l’Associazione e le scuole, anche la Polizia Locale, il coordinamento pedagogico Politiche per la Famiglia Infanzia Adolescenza e l’Educativa di Strada dei servizi Sociali dell’Unione. I fondi straordinari a sostegno di questo progetto sperimentale del comune di Sassuolo sono stati riconosciuti nell’ambito del Piano di Zona 2022 con una quota straordinaria dei Fondi Regionali di Contrasto alla Povertà Educativa.

Il progetto “G.E.T. – legalità “ nasce dunque come risposta sia ai docenti che agli educatori, che nello svolgimento delle loro ordinarie attività hanno notato l’aumento di criticità educative e comportamentali nei pre-adolescenti, quali il minore rispetto delle regole sociali di convivenza e dei luoghi ad uso pubblico quali le aree verdi o i parchi cittadini.

Il progetto “GET-legalità”, anche grazie al coinvolgimento anche dell’Associazione “Nuovi Orizzonti” che collabora costantemente con l’Associazione “Regina della Pace”, per l’anno scolastico 2022/2023 prevede diverse attività, dai laboratori condotti da figura educativa esperta per rafforzare la coscienza di sé in rapporto con l’altro a incontri con la Polizia Municipale per comprendere l’importanza del rispetto delle leggi e delle regole. Sono poi previsti incontri esperienziali con giovani che hanno sperimentato nella loro vita le conseguenze di scelte sbagliate (quali l’uso di droga, atti di illegalità, esperienza del carcere, etc), labratori di teatro, cineforum e uscite nei parchi locali con la Polizia locale, in particolare con l’unità cinofila, e con gli operatori dell’Educativa di Strada per far conoscere ai ragazzi dal vivo il rispetto per l’ambiente e il territorio nonché elementi di sicurezza urbana di contrasto allo spaccio e al vandalismo.

Il Gruppo Educativo Territoriale

Il G.E.T., gruppo educativo territoriale, è un progetto educativo in orario extrascolastico per gli alunni di 11-14 anni del servizio Istruzione del comune di Sassuolo, attuato da più di 30 anni in collaborazione con Enti del Terzo settore e Parrocchie che operano nel territorio comunale, per la prevenzione del disagio scolastico e sociale e di contrasto all’abbandono scolastico.

Questo intervento è previsto e regolamentato anche dall’ultimo PATTO per la SCUOLA anni 2020-2025, poiché, per la sua compiuta attuazione, è indispensabile il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei docenti per la programmazione, in sinergia con gli educatori dei GET, delle attività pomeridiane di sostegno allo studio e le successive verifiche del raggiungimento di obiettivi didattico-educativi.

Il GET, nella progettazione e realizzazione delle attività educative di integrazione sociale e di promozione delle relazioni positive, è coordinato dalla pedagogista del servizio Infanzia e Adolescenza dei servizi sociali dell’Unione nell’ambito della rete distrettuale “Gianburrasca”.

Dall’ a.s. 2020/2021 e fino all’a.s. 2023/2024 il G.E.T a Sassuolo è realizzato presso i locali della parrocchia Madonna di Sotto dall’Associazione “Regina della Pace”.