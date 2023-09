Il Lambrusco conquista 18 medaglie a “The Champagne & Sparkling Wine World Championships”

I vini Lambrusco, con le loro diverse sfumature che nel calice si esprimono in un universo di interpretazioni variegate, si confermano ancora una volta tra le bollicine più apprezzate in tutto il mondo. È questo ciò che emerge dall’ultima edizione di “The Champagne & Sparkling Wine World Championships”, il concorso internazionale presieduto da Tom Stevenson, critico e tra i massimi esperti di spumanti.

La competizione, che ha come obiettivo quello di promuovere non solo le etichette più affermate e conosciute, ma anche le produzioni più recenti e quelle provenienti dalle regioni meno note, ha consegnato ai vini DOC prodotti da 12 cantine del Consorzio Tutela Lambrusco ben 18 medaglie, di cui 6 d’oro e 12 d’argento. Con queste premiazioni, il ricco panorama del Lambrusco ha ottenuto un apprezzamento ancora maggiore rispetto allo scorso anno, in cui la bollicina emiliana aveva ricevuto 13 medaglie complessive.

“I riconoscimenti ottenuti dai nostri vini Lambrusco a livello internazionale ci rendono molto orgogliosi – commenta Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco. – Si tratta della competizione di spumanti più importante al mondo e la giuria che degusta alla cieca per il CSWWC è composta dai massimi esperti mondiali di bollicine. È stato possibile ottenere questi risultati solo grazie al lavoro e all’impegno dei produttori e alla loro capacità di creare etichette fortemente identitarie, in grado di affermarsi sul mercato nazionale e internazionale. Siamo felici perché il percorso di crescita iniziato diversi anni fa trova oggi espressione nella qualità dei vini Lambrusco DOC e nei riconoscimenti raccolti a livello mondiale.”

I vini premiati

ORO

Lambrusco di Sorbara DOC, Etichetta Bianca – Cantina Zucchi

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, NV Amabile – Corte Manzini

Lambrusco di Sorbara DOC, Pietrarossa 2022 – Pezzuoli

Lambrusco di Sorbara DOC, Morosa 2021 – Vezzelli Francesco

Lambrusco di Sorbara DOC, Il Selezione 2022 – Vezzelli Francesco

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, Bruno Zanasi 2022 – Zanasi

ARGENTO