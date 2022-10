Il masterSport riparte da Modena e da Unimore. Online il bando di ammissione

Uno dei migliori corsi in Europa secondo le classifiche internazionali di settore e “il miglior master italiano in sport business” secondo Sport Business International rilancia il suo progetto formativo e si propone nella sua ventisettesima edizione con una formula innovativa e l’obiettivo di confermare la leadership nazionale e rilanciare le ambizioni internazionali. Il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia è il nuovo partner accademico dell’Università degli studi di San Marino e per l’Anno Accademico 2022-2023 e gli anni a venire sarà la nuova casa del corso, ideato nel 1996 a San Marino da un team di professionisti del settore ancora oggi protagonisti del progetto.

La storia del masterSport, da quest’anno Master in Management dello Sport System, è stata caratterizzata dalla continua ricerca del miglioramento e della soddisfazione degli studenti e proprio in questo quadro di ambizioni è stata fatta la scelta di rinnovare il progetto grazie al know-how e alle professionalità di una delle più antiche Università italiane. Grazie al supporto del nuovo partner, che sarà anche sede delle lezioni per il 75% del corso e referente accademico per immatricolazione e gestione del percorso di carriera degli studenti, il corso ha completato e migliorato il piano di studi inserendo nuovi moduli che rispondono all’attualità e alle esigenze del settore sportivo. Tra le novità del progetto formativo sono presenti i moduli di Diritto del Lavoro Sportivo, studiato con gli esperti dell’Ateneo emiliano e quanto mai opportuno in un momento di cambiamento di regole e normative a fronte del nuovo ordinamento sportivo, ed il modulo di Sport, Etica ed Integrazione, tema di forte interesse e sempre maggiore attualità per le organizzazioni nazionali ed internazionali.

Il corso, il cui bando è attivo dal 10 ottobre 2022 sul portale di Unimore, ha confermato le tradizioni che l’hanno portato al successo negli anni e quindi un numero ridotto di partecipanti frutto della selezione che si terrà a fine novembre (25 posti per studenti e studentesse), la formula full time dal lunedì al giovedì con possibilità di seguire le lezioni in streaming live, le esperienze dal vivo ad eventi e in visita ad organizzazioni sportive e le attività, sostitutive degli esami dei diversi moduli, di progetti a squadre sviluppati su brief dei diversi partner.

“Siamo molto felici di iniziare questo nuovo capitolo della nostra storia – ha dichiarato Marco Brunelli, Direttore del Comitato di Indirizzo del masterSport e tra i membri fondatori -. Il Dipartimento di Economia Marco Biagi, nella persona del direttore Fabbri, e l’Ateneo tutto ha manifestato fin dal primo giorno di confronto la volontà di intraprendere questa sfida al nostro fianco. Devo ringraziare i magnifici Rettori Carlo Adolfo Porro, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e Corrado Petrocelli, dell’Università di San Marino, perché grazie a loro è stato possibile immaginare e poi realizzare questa nuova importante sfida per il master con uno sguardo al futuro e alle necessità del mondo del lavoro sportivo.

"Il mondo dello sport – dichiara la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata del Rettore allo Sport -, sta affrontando nuovi e importanti cambiamenti. Sia lo sport amatoriale sia quello agonistico sono stati investiti da un grande dinamismo che ha aperto nuovi scenari e nuove prospettive e che quindi deve essere visto come opportunità per creare nuove figure e nuovi profili professionali. MasterSport si colloca proprio in questo contesto, in un territorio straordinariamente ricco di opportunità e presso un Ateneo, Unimore, particolarmente attento alle tematiche inerenti lo sport ed il benessere"

Abbiamo colto con entusiasmo l’opportunità di questa prestigiosa partnership – commenta il Prof. Tommaso Fabbri, Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi -- perché il percorso formativo in management dello sport system, di alta e consolidata qualità, attesta e potenzia l’attenzione di Unimore verso il settore dello sport, amplia le opportunità di apprendimento e di collocamento professionale dei nostri studenti in un settore caratterizzato da grande vitalità e potenziale innovativo, e potrà avere ricadute positive sull’ecosistema socio-economico dello sport nel nostro territorio.

“É importante che in quella che è divenuta Sport-Valley a tutti gli effetti – commenta Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna -, accanto alla promozione di progetti ed eventi sportivi di ogni livello e ad un forte investimento della Regione Emilia-Romagna sull’impiantistica, vi siano proposte formative di ambito di qualità. Il Master in Management dello Sport System, proposto in partenariato con l’Università di Modena e Reggio Emilia, è sicuramente fra queste e si configura senza dubbio come un’opportunità di connessione con il mondo del lavoro, in particolare per i giovani.”