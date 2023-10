Riqualificazione dell'ex Amcm, primo taglio del nastro il 13 ottobre

Inaugura venerdì 13 ottobre, con la cerimonia del taglio del nastro in programma alle ore 15, sarà formalmente inaugurato il risultato dell'intervento di rigenerazione dell’area dell’ex Amcm di Modena avviato negli anni scorsi Nn si tratta di un parco, ma si chiamerà "Parco della Creatività", con la riqualificazione dell’edificio industriale dove oggi si trova il Laboratorio Aperto e proseguito con la realizzazione della prima sala del nuovo Teatro delle Passioni e con le altre opere pubbliche. In particolare, si tratta della piazza pedonale e ciclabile rialzata, sotto cui è a disposizione il nuovo parcheggio seminterrato, e della nuova palestra Sigonio, ora caratterizzata dal suggestivo “albero” dell’artista Andrea Chiesi sulla parete rivolta su via Sigonio.

I prossimi giorni sono dedicati alle rifiniture prima della “restituzione” e dell’apertura alla città del nuovo comparto e nella giornata inaugurale ampio spazio è riservato alla cultura: Emilia-Romagna Teatro Ert / Teatro nazionale, che proprio alle Passioni trova sede, è protagonista, infatti, dell’iniziativa, proponendo momenti di spettacolo che permetteranno di fare conoscere meglio il complesso rigenerato, un Parco della Creatività che verrà dedicato ai fratelli Panini, come deciso negli anni scorsi dal Consiglio comunale. E sempre venerdì 13, nella serata, prende il via anche la stagione del nuovo Teatro delle Passioni con uno spettacolo nella nuova sala; prosegue, intanto, il cantiere per completare la riqualificazione dell’edificio ex Enel: col secondo stralcio si realizza una sala da 236 posti.

Al Parco della Creatività sono dedicate anche la copertina (col titolo “Città creativa”) e un approfondimento del numero di ottobre di “Modena Comune”, il periodico dell’Amministrazione comunale in distribuzione in questi giorni e già online e leggibile sul sito web del Comune in sala stampa (www.comune.modena.it/ salastampa) con servizi pure su altri argomenti di attualità e di cultura e sull’attività del Consiglio comunale.