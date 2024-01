Argine eroso dalle piene, partono i lavori lungo il Secchia a San Possidonio

Sono in partenza a San Possidonio gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'argine del Secchia. Si tratta di uno dei lavori compresi nel prospetto riepilogativo degli interventi di messa in sicurezza finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità del Commissario Straordinario Generale Figliuolo, inserito nell’Ordinanza n. 8/2023 la quale dispone gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, ed il finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica.

In seguito alle piene primaverili, in particolare dopo il maltempo di maggio, la sponda destra dell'argine del Secchia aveva mostrato segni di erosione in prossimità di Ponte Pioppa. Da qui la richiesta di finanziamento inserita nelle opere prioritarie, per la quale sono stati stanziati 370.000 euro.

Il Comune, in accordo con AIPO comunica ai cittadini la momentanea chiusura del tratto arginale dallo stante 218 allo stante 243.