Chiude per 10 giorni il tratto della ciclabile Modena-Vignola accanto a via Gherbella

Da mercoledì 13 luglio e per i prossimi dieci giorni la circolazione ciclabile e pedonale sulla pista ciclabile Modena-Vignola, adiacente a via Gherbella, nel tratto che è parte del territorio comunale di Modena, in località Vaciglio, sarà sospesa per consentire i lavori di manutenzione.

Le lavorazioni prevedono il rialzo preventivo delle chiome delle siepi autoctone presenti, la fresatura dei tratti ammalorati, la successiva asfaltatura, il tracciamento della segnaletica orizzontale e saranno eseguiti dall’impresa Emiliana Asfalti srl.