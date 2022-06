Appennino, partiti i lavori di manutenzione stradale sulle provinciali

Sono partiti oggi i primi interventi di manutenzione sulle strade delle rete provinciale con i primi cantieri sulla strada provinciale 42 dell'Abetone e del Brennero (la ex statale 12, recentemente ceduta da Anas alla Provincia) nel territorio di Lama Mocogno, per poi passare venerdì 1 luglio alla strada provinciale 35 nella zona di Fontanaluccia a Frassinoro. I lavori sono stati aggiudicati nelle scorse settimane per un importo complessivo di 4 milioni e mezzo di euro, di cui due milioni saranno utilizzati sulle strade di montagna.

Lunedì 4 luglio i lavori interesseranno la strada provinciale 324 nei comuni di Fanano e Sestola, per poi spostarsi lungo la strada provinciale 30, la strada provinciale 31 e la provinciale 4 fondovalle Panaro. Durante le lavorazioni sarà istituito un senso unico alternato all'altezza del cantiere mobile, regolato a vista da movieri. Gli interventi prevedono il ripristino stradale, la sistemazione della segnaletica e la manutenzione delle banchine attraverso la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati e saranno realizzati dalla ditta Crovetti Dante srl di Pievepelago e dal Frantoio Fondovalle srl di Montese, con i subappalti delle ditte Biolchini costruzioni, Cava Cinghi ed RR srl.

Oltre ai primi lavori già programmati, sono previsti interventi sulla sp28 di Palagano, sulla sp32 di Frassinoro, e la provinciale 38 di Civago, sulla sp486 di Montefiorino, sulla strada provinciale 19 di Castelvecchio, la sp20 di San Pellegrinetto, la sp23 di Valle Rossenna e la 24 di Monchio. Sono sulla sp16 di Castelnuovo e la sp569 di Vignola, sulla sp3 Giardini e sulle provinciali 25, 26 e 27 di Monteombraro, Samone e della Docciola, sulla strada provinciale 34 di Maserno, sulla sp22 di Sant'Antonio, sulla sp29 di Gaiato, sulla sp33 di Frassineti e sulla sp36 del Malandrone.