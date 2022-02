Parco XXII Aprile, lavori di manutenzione al laghetto

Al parco XXII Aprile è in corso un intervento di manutenzione straordinaria del laghetto che prevede la pulizia del fondo, il ripristino dell’impermeabilità e la revisione dell’impianto idrico per verificare l’efficienza di pompe e tubazioni.

L’intervento, che si svolge periodicamente ed è coordinato dal servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, è iniziato questa mattina, mercoledì 23 febbraio, e proseguirà per qualche settimana, il termine dei lavori, infatti, è previsto intorno alla metà di aprile.

Primo atto dell’intervento è il trasferimento temporaneo dei pesci e delle tartarughe che abitano il laghetto, di seguito gli operatori procederanno con lo svuotamento, necessario per pulire accuratamente il fondo dai materiali di sedimento (il fango che si crea dalla macerazione di foglie e terra) una volta che si siano asciugati. Verranno eseguiti, quindi, se necessari, i lavori edili per ripristinare l’impermeabilità delle vasche e la revisione dell’impianto idrico per migliorarne la capacità filtrante e l’efficienza.

Infine, il laghetto sarà nuovamente riempito e pesci e tartarughe torneranno a casa.