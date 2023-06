Una Maserati a guida autonoma percorrerà la Mille Miglia 2023

Quale miglior contesto della 1000 Miglia, che ha scritto pagine di epica dell’automobilismo mondiale e ha da sempre incarnato uno sguardo al futuro? L'edizione 2023 della storica corsa sarà infatti in banco di prova per un progetto che parla anche modenese, con la presenza di un'auto a guida autonoma.

Il progetto è stato denominato 1000 Miglia Autonomous Drive, ideato e sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione con 1000 Miglia srl, e rappresenta la prima sperimentazione a livello mondiale di veicoli autonomi su strade pubbliche. Dal 13 al 17 giugno quindi, una nuovissima Maserati MC20 Cielo sulla quale sono stati installati tutti gli elementi tecnologici di un “robo-driver”, attraverserà l’intero tracciato di 1000 Miglia 2023, affrontando in modalità guida autonoma alcuni tratti del percorso.

In queste porzioni di strada il veicolo guiderà in totale autonomia rispettando le Regole del Codice della Strada. All’interno dell’abitacolo, per rispettare i requisiti di autorizzazione alla sperimentazione, il veicolo dovrà essere supervisionato da un co-driver umano, che in questo caso sarà Matteo Marzotto, pilota esperto che ha partecipato a diverse edizioni della 1000 Miglia storica, che celebrerà così anche il 70esimo compleanno della storica vittoria dello zio Giannino. Ad affiancarlo, un oggetto di arte moderna in fase di sviluppo al dipartimento di Design del Politecnico, che verrà svelato ai nastri di partenza della Freccia Rossa.

L’edizione 2023 della 1000 Miglia sarà solo il primo passo nella presentazione del progetto: sarà seguita da un anno di affinamento sperimentale della tecnologia dell’A.I-driver in cui la vettura verrà provata su un percorso simile a quello della corsa su strade comunali, provinciali, statali e piccoli tratti autostradali; con l’ambizioso obbiettivo di percorrere in modalità autonoma l’intero tragitto di 1000 Miglia 2024.