Contagio, meno casi nel modenese. Rallentano anche i ricoveri

In provincia di Modena scendono a 403 i nuovi positivi al covid: un calo frutto anche dei pochi tamponi svolti durante il fine settimana rispetto ai giorni feriali. Fra i nuovi casi 91 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite contact-tracing; per 311 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 2, Campogalliano 8, Camposanto 1, Carpi 45, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 7, Cavezzo 3, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 20, Fiumalbo 1, Formigine 22, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 2, Maranello 16, Marano 2, Medolla 8, Mirandola 6, Modena 108, Montefiorino 5, Nonantola 11, Novi 6, Palagano 2, Pavullo 16, Pievepelago 1, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 9, San Felice S/P 1, San Prospero 2, Sassuolo 25, Savignano S/P 6, Serramazzoni 2, Soliera 10, Spilamberto 5, Vignola 8, Zocca 10, fuori provincia 2

Nelle ultime ore non sono stati regiistrati decessi di persone positive. I ricoveri ospedalieri sono scensi a 4 in 24 ore.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.647.018 dosi di vaccino, di cui 597.867 prime dosi, 567.601 seconde dosi, 479.346 dosi aggiuntive (addizionali e booster) e 2.204 quarte dosi.