Coronavirus, nel modenese 389 nuovi casi e ben 24 ricoveri nell'ultima giornata

Si contano anche 8 decessi. I posti letto occupati sono ormai 514, 90 dei quali per pazienti in condizioni più gravi

Risalgono i tamponi eseguiti e risalgono i casi, nell'ormai abituale altalena giornaliera nella nostra provincia, dovuta principalmente all'organizzazione della Sanità Pubblica. A fronte di 3.195 tamponi eseguiti ieri, oggi si contano 389 nuovi positivi al covid, 280 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fra i 109 asintomatici 50 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 10 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 4 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 38 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Esenti da contagi solo dieci comuni: Bastiglia 1, Bomporto 11, Campogalliano 5, Carpi 27, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 15, Cavezzo 3, Finale Emilia 12, Fiorano M. 2, Formigine 21, Lama Mocogno 1, Maranello 5, Marano 4, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 140, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 6, Novi 3, Pavullo 8, Pievepelago 1, Prignano 1, Ravarino 1, Riolunato 3, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 3, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 14, Savignano S/P 5, Serramazzoni 2, Soliera 9, Spilamberto 12, Vignola 11, Zocca 1. Fuori provincia 12.

Si registrano purtroppo 8 decessi, numero ben superiore alla media delle ultime settimane. Si tratta di una 91enne di Pavullo, una 88enne di Modena, una 72enne di Formigine, un 83enne di Cavezzo, una 91enne di Maranello, una 84enne di Marano, una 78enne di Savignano e un 72enne di Nonantola. I decessi totali salgono a 1.455.

Notevole il numero dei ricoveri, che nelle ultime ore sono stati ben 24, 3 dei quali direttamente in Terapia Intensiva/subintensiva. Si appesantisce ancora, di conseguenza, la situazione dei posti letto occupati, che salgono a 514, 90 dei quali per pazienti più gravi.

Si aggiungono oggi 186 nuovi guariti: i casi attivi salgono quindi a 8,337

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 85.463 dosi di vaccino, di cui 60.094 prime dosi e 25.369 seconde dosi.