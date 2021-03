Covid, ragazzino modenese di 14 anni ricoverato in Terapia Intensiva

Trasferito dal Policlinico di Modena al Sant'Orsola di Bologna. E' sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata

Un 14enne positivo al coronavirus è stato ricoverato all'ospedale Sant'Orsola nella serata di ieri, 10 marzo. Da quanto si apprende le sue condizioni sono gravi ed è sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata. Il ragazzino, modenese, è arrivato in ambulanza al policlinico bolognese, dove è stato attivato un reparto di rianimazione e covid pediatrico, dopo un primo ricovero a Modena. Al momento non è stato chiarito dai sanitari - che tengono stretto riserbo - se il giovane abbia o meno altre patologie che potrebbero aver influito sul quadro clinico.

Non resta purtroppo un caso isolato. Nelle ultime settimane a Bologna infatti era già stata ricoverata in terapia intensiva una bimba di 11anni, con patologie pregresse; mentre all'inizio di febbraio era deceduta una 12enne, anche lei con patologie pregresse.

"Se c'è una cosa che questo virus ci ha insegnato è che quello che si dice oggi può essere smentito dopo poche settimane. Le cose cambiano continuamente e la letteratura scientifica è in costante aggiornamento. Tuttavia, basandoci sui dati raccolti a livello mondiale e condivisi, possiamo fare un quadro della situazione e dire che ad oggi i bambini pagano ancora un prezzo meno caro rispetto agli adulti, con meno casi e tutti meno gravi", aveva detto qualche giorno fa a Bologna Today, Marcello Lanari, direttore della pediatria d'urgenza e del pronto soccorso pediatrico del Sant'Orsola.