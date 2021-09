Contagio, 70 nuovi casi nel modenese. Oltre 71 i pazienti ricoverati

In provincia di Modena si contano 70 nuovi positivi al covid, 42 dei hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 21 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono stati individuati con il test per categorie più a rischio; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Campogalliano 1, Carpi 2, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine , Guiglia 5, Mirandola 5, Modena 24, Novi 1, Pavullo 4, Pievepelago 1, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 4, Spilamberto 3, Vignola 7, Zocca 1.

Non si contano decessi, ma nelle ultiem ore sono stati 3 i pazienti ospedalizzati. A lunedì 13 settembre sono 71 (erano 63 il 6 settembre, +13%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 59 pazienti covid positivi in AOU e 12 all’Ospedale di Carpi.

Si aggiungono 49 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 67.495, mentre i casi attivi restano sempre intrno a quota 1.500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 975.083 dosi, di cui 517. 034 prime dosi e 458.049 seconde dosi.