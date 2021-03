Covid, raggiunte le 1.500 vittime nel modenese. Oggi pochi tamponi e pochi casi

In provincia di Modena sono emersi oggi 210 nuovi positivi, oltre la metà della media degli ultimi giorni. Un calo che è frutto della riduzione dei tamponi eseguiti. Sono stati 149 le persone che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 27 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 21 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 1, Camposanto 5, Carpi 18, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 4, Cavezzo 2, Concordia 1, Finale Emilia 13, Fiorano M. 9, Formigine 16, Frassinoro 1, Lama Mocogno 1, Maranello 15, Marano 3, Medolla 1, Mirandola 16, Modena 23, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 1, Novi 2, Pavullo 1, Prignano 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, San Prospero 4, Sassuolo 24, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Soliera 7, Spilamberto 1, Vignola 10. Fuori provincia 7.

Si registrano purtroppo 5 decessi, quello di una 95enne di Castelnuovo Rangone e quattro persone residenti a Modena: una 84enne, una 72enne, una 90enne e un 76enne. In totale sono 1.501 le vittime in provincia di Modena.

Nelle ultime ore i ricoveri sono tornati a salire: 25, di cui due più gravi.

Si aggiungono oggi 332 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 42.105 a fronte di 52.886 contagi. Dopo molti giorni i casi attivi tornano quindi a scendere: son o circa 9.100.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 98099 dosi di vaccino, di cui 67098 prime dosi e 31001 seconde dosi.