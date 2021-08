Contagio, 85 casi in provincia. Deceduto un carpigiano

In provincia di Modena aumenta di 85il conto dei positivi al coronavirus, dato giornaliero in linea con questo mese di agosto. Fra questi 70 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 13 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 tramite test per le categorie più a rischio.

Questa la distribuzione fra i comuni: Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 3, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 1, Concordia 1, Fiumalbo 1, Formigine 1, Maranello 3, Medolla 2, Mirandola 5, Modena 41, Novi 1, Pievepelago 1, Polinago 1, San Felice S/P 5, San Possidonio 2, San Prospero 2, Savignano S/P 4, Serramazzoni 1, Sestola 1, Spilamberto 1, Vignola 2. Fuori provincia 2

Si è registrato purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale: un 87enne di Carpi. Le vittime sul nostro territorio salgno a 1.795.

Si contano due nuovi ingressi in ospedale (in reparti ordinari), per una sessantina totale di ricoverati.

Si aggiungono 93 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 65539. I casi attivi sono stabili a circa 1.500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 891.626 dosi di vaccino, di cui 493.834 prime dosi e 397.792 seconde dosi.