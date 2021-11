Contagio, 44 casi in provincia. Due decessi a Carpi e uno a Mirandola

In provincia di Modena oggi sono stati refertati 44 nuovi positivi al covid. Fra questi 24 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 9 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 col test pre-ricovero; per 10 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Carpi 4, Castelfranco E. 6, Castelnuovo R. 2, Concordia 2, Finale Emilia 1, Marano 1, Modena 9, Nonantola 1, San Cesario S/P 6, San Possidonio 4, Sassuolo 1, Soliera 1, Vignola 2, Zocca 1, Fuori provincia 3.

Purtroppo si contano ben tre decessi sul nostro territorio: una 89enne e un 73enne di Carpi e una 91enne di Mirandola.

I ricoveri ospedalieri sono stati 4, in linea con la media delle ultime giornate.

Si aggiungono 76 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 71.405. Circa 1.300 i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.148.500 dosi di vaccino, di cui 553.953 prime dosi, 527.741 seconde dosi e 66.806 dosi aggiuntive (addizionali e booster).