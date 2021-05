Contagio, nel modenese 37 casi. Due decessi e un solo ricovero

Sono 122 i guariti, calano sempre di più i casi attivi. Ormai in vista le 400 mila dosi di vaccino somministrate

In provincia di Modena, su 37 nuovi positivi emersi oggi, 24 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è risultato positivo al test pre-ricovero.

I comuni interessati: Carpi 4, Castelfranco E. 2, Castelvetro 1, Concordia 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Maranello 3, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 15, Pavullo 1, Sassuolo 3, Vignola 1. Fuori provincia 1.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 95enne di Montese e una 90enne di Modena. I decessi totali sono 1.972. Un solo ricovero ospedaliero nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono 122 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 62.265.

A ieri sono state somministrate complessivamente 391.511 dosi di vaccino, di cui 260.227 prime dosi e 131.284 seconde dosi.