Contagi, 266 casi oggi nel modenese. Scendono i casi attivi

In provincia di Modena oggi scendono a 266 i nuovi positivi, a fronte di una riduzione dei tamponi eseguiti. La maggior parte dei nuovi infetti, 201. han eseguito il tampone per presenza di sintomi; 44 sono

stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 10 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 10, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 29, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 4, Concordia 2, Finale Emilia 13, Fiorano M. 2, Fiumalbo 1, Formigine 9, Guiglia 1, Lama Mocogno 3, Maranello 8, Marano 1, Medolla 3, Mirandola 8, Modena 41, Montecreto 1, Montese 3, Nonantola 8, Novi 1, Pavullo 13, Pievepelago 9, Prignano 3, Ravarino 1, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 3, San Prospero 1, Sassuolo 10, Savignano S/P 7, Serramazzoni 4, Sestola 1, Soliera 2, Spilamberto 8, Vignola 10, Zocca 6. Fuori provincia 7.

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 86enne di Castelvetro, una 85enne di Fiorano Modenese e un 64enne di Maranello. Le vittime salgono a 1.563.

I ricoveri ospedalieri sono stati 18, nessuno in condizioni critiche. In calo il totale dei posti letto occupati.

Costante anche il numero delle guarigioni: si aggiungono 490 nuovi guariti, per un totale di 47.922 persone che hanno superato l'infezione a fronte di 56.760 che l'hanno contratta. I casi attivi sono circa 7.300, in ribasso.

A ieri sono state somministrate complessivamente 135.090 dosi di vaccino, di cui 87.954 prime dosi e 47.136 seconde dosi.