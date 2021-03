Contagio nel modenese, oggi 530 casi. I ricoverati salgono costantemente

Anche ieri a Modena è rimasto alto il numero dei tamponi effettuati: 3.183. Da questi test sono emersi 530 nuovi positivi, in linea se non leggermente inferiori ai dati dei giorni precedenti. Sono stati 347 i pazienti che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre fra gli asintomatici 99 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 34 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 12 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; per 38 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Pochi i comuni esenti da contagi. Questa la distribuzione territoriale: Bastiglia 2, Bomporto 6, Campogalliano 5, Carpi 42, Castelfranco E. 32, Castelnuovo R. 17, Castelvetro 6, Cavezzo 2, Concordia 1, Finale Emilia 10, Fiorano M. 22, Formigine 45, Frassinoro 2, Guiglia 1, Maranello 38, Marano 7, Medolla 3, Mirandola 7, Modena 116, Montefiorino 3, Montese 5, Nonantola 16, Novi 5, Palagano 2, Pavullo 13, Prignano 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 5, San Prospero 2, Sassuolo 34, Savignano S/P 7, Serramazzoni 2, Soliera 4, Spilamberto 20, Vignola 25. Fuori provincia 16.

Si registrano purtroppo ulteriori 6 decessi, per un totale di 1.440 vittime accertate. Nel bollettino odierno figurano una 86enne e un 76enne di Modena, una 73enne di Castelfranco Emilia, una 51enne di Nonantola, una 91enne di Carpi e una 87enne di Finale Emilia.

Nelle ultime ore sono state ricoverate 9 persone, nessuna in condizioni critiche. I posti letto occupati negli ospedali sono aumentati considerevolmente e ora sono 466, 64 dei quali per Terapia Intensiva/subintensiva.

I nuovi guariti sono 141. Sale quindi il numero dei casi attivi, che oggi tocca 7.966, in rapido aumento.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 77.993 dosi di vaccino, di cui 54.836 prime dosi e 23.157 seconde dosi.