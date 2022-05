Coronavirus, meno di mille casi in Emilia-Romagna. Nove decessi

Oggi 898 nuovi casi, oltre 1.900 i guariti. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, in calo nei reparti Covid (-28). 14.873 tamponi eseguiti. Il 95,5% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 48 anni