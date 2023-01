Neve in Appennino, pioggia gelata in pianura: prosegue l'allerta meteo

La nevicata a basse quote è per ora rimandata. Fiocchi bianchi sono caduti in Appennino, ma le fasce collinari e pedemontane sono state risparmiate per ora. Si segnala tuttavia la presenza di pioggia gelata e possibili disagi connessi su parte della pianura e anche sul capoluogo.

Il monitoraggio

Proseguirà anche nelle prossime ore, a cura dei tecnici dell’Amministrazione comunale, il monitoraggio del fenomeno meteorologico che sta interessando il territorio emiliano ma che, nel comune di Modena, non ha per il momento dato corso a precipitazioni.

Già dalla giornata di ieri, mercoledì 18 gennaio, è infatti stato attivato il servizio neve con la preallerta dei mezzi spargisale e lame, senza però sinora riscontrare la necessità di procedere a una prima salatura delle strade principali.

Il monitoraggio per valutare la necessità di procedere alla salatura volta a prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade proseguirà, appunto, anche nelle prossime ore fino a esaurimento del fenomeno meteorologico.

Le procedure in caso di maltempo sono definite dal Piano neve del Comune di Modena, il disciplinare che regolamenta l’esecuzione delle azioni tecniche, gestionali e amministrative volte a garantire la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità della rete infrastrutturale stradale del comune.

Allerta meteo della protezione civile per l'Emilia Romagna

Intanto una allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile dell'Emilia Romagna. Sarà Valida dalle 00:00 del 20 gennaio 2023 fino alle 00:00 del 21 gennaio 2023

Si tratta di una allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per neve solo limitatamente alle province di RA, FC, RN; stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN; mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN.

Nella giornata di Venerdì 20 Gennaio - recita il bollettino - sono previste nevicate di debole intensità sull'Appennino orientale con accumuli stimati tra 10-20 cm. Sono inoltre previsti rinforzi di vento da nord-est di burrasca moderata (62-74 Km/h ) sulle aree di crinale appenninico, lungo la fascia costiera e sul mare con possibili raffiche di intensità superiore. Dalle ore pomeridiane e serali è previsto l'aumento del moto ondoso con condizioni di mare agitato al largo. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.