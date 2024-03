Nuova copertura e impianto fotovoltaico: quasi conclusi i lavori alla pista di atletica di piazza Falcone e Borsellino

Stanno terminando i lavori di rifacimento della copertura dell’impianto indoor di atletica leggera in piazza Falcone e Borsellino.

Un intervento che ha avuto un importo di 430.000 euro, finanziati al 50% dalla Regione Emilia Romagna, e che oltre alla riqualificazione della copertura ha comportato l’istallazione di un impianto fotovoltaico, compreso di batteria d’accumulo, che abbatteranno sensibilmente i costi di gestione sia dell’impianto che delle torri faro a servizio della pista outdoor.

“L’impianto d’atletica – sottolinea il Vicesindaco del Comune di Sassuolo Alessandro Lucenti – rappresenta un punto di riferimento per lo sport in città ma anche per tanti residenti dei comuni vicini che vi si recano per fare attività fisica. Il rifacimento della copertura era quanto mai necessario ed urgente, tanto che la richiesta di contributi era stata avviata già dalla Giunta precedente. Noi abbiamo terminato il progetto, cambiandolo ed ampliandolo con il cappotto e l’isolamento della copertura ma, soprattutto, con i pannelli fotovoltaici capaci di produrre circa 20kw di energia proseguendo sulla strada di quell’efficientamento energetico che da tempo abbiamo iniziato e che vogliamo proseguire per dotare tutte le strutture comunali di impianti in grado di favorire il risparmio energetico così come la stessa Unione Europea chiede. Siamo intervenuti anche sulle pompe idrauliche – prosegue il Vicesindaco – per scongiurare quegli allagamenti alla pista coperta causati dalle piogge abbondanti e spesso oggetto di cronaca e, in estate, procederemo anche al rifacimento della pavimentazione della pista coperta danneggiata proprio dalle piogge degli ultimi anni, per un importo di 40.000€ già stanziati dall’Amministrazione comunale. A nome dell’intera Giunta comunale ringrazio gli uffici – conclude il Vicesindaco Alessandro Lucenti – che hanno portato a termine questo importante progetto, ma anche i fruitori e Delta Atletica che ha in gestione l’impianto che, in questi mesi, hanno dovuto sopportare numerosi disagi causati dai lavori”.