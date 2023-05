Nuovi lampioni a led per le vie di Bastiglia

L’illuminazione di Bastiglia è sempre più a tecnologia led. Si è concluso negli scorsi giorni il quarto stralcio dell’intervento di efficientamento energetico, che ha portato all’installazione di 289 nuovi corpi illuminanti a led, al posto di altrettanti lampioni obsoleti. Continua il programma di ammodernamento della luce pubblica iniziato dall’Amministrazione comunale di Bastiglia nel 2019, che al termine di questi lavori ha completato la sostituzione del 72 per cento del totale dei corpi illuminanti.

“Con la conclusione di questo stralcio – afferma Elena Amaduzzi, Assessora all’Ambiente del Comune di Bastiglia – facciamo un altro passo nel percorso di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica che ci vede impegnati dal 2019 e che puntiamo a concludere entro un anno con il 100 per cento di nuovi corpi illuminanti installati sul territorio comunale. Un obiettivo ambizioso per un percorso su cui puntiamo con convinzione, reso possibile anche grazie all’ottenimento di finanziamenti regionali. A fronte del sensibile aumento del costo dell’energia elettrica, i nuovi corpi illuminanti produrranno un sensibile risparmio sulla spesa energetica dell’Ente, e allo stesso tempo una maggiore sicurezza del territorio”.

Le strade cittadine oggetto di intervento sono state via Stazione, via della Vigna, via Verdeta (dall’allacciamento della ciclabile per il tratto di competenza del Comune di Bastiglia) e l’intera area del comparto produttivo.