Allerta rossa per forte vento, Sassuolo chiude i parchi

Parchi e giardini pubblici chiusi per le intere giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Lo stabilisce l’ordinanza di oggi, 1 ottobre, a firma del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.

“Non si ha memoria di un’allerta rossa per vento nelle nostre zone - commenta il Sindaco, che riveste anche la delega alla Protezione Civile - questo a testimonianza della pericolosità della situazione a cui andiamo incontro con la velocità delle raffiche di vento che potranno superare anche i 100 km/h".

“ Vista l’allerta meteo – recita l’ordinanza - si è ritenuto di adottare i provvedimenti di competenza per tutelare l’incolumità dei cittadini, viste le raccomandazioni pervenute dalla Prefettura di Modena in ordine alle misure da adottare per fronteggiare l’imminenza dei fenomeni preannunciati con l’allerta meteo. Ritenuto che i Parchi e le zone verdi ubicate all’interno del Comune possano rappresentare un pericolo attuale per i frequentatori degli stessi in ragione del prevedibile distacco di rami e/o caduta di alberi in ragione dell’azione del vento. E’ fatto divieto di accedere, transitare e/o trattenersi all’interno di Parchi e zone verdi ubicati nel Comune di Sassuolo, dalle ore 00.00 del 02/10/2020 alle ore 24.00 del 03/10/2020, causa del potenziale pericolo creato dal forte vento preannunciato dalla Protezione civile regionale con allerta nr. 75/2020. Consiglia ed avverte la cittadinanza di limitare, e se possibile evitare, spostamenti all’interno del territorio comunale, che non siano giustificati da motivi validi e non procrastinabili, per tutta la durata degli eventi avversi ( vento forte) previsti nelle giornale del 2 e del 3 Ottobre 2020".

