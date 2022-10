Paradriving, riparte il viaggio inclusivo delle carrozze tra Modena e Verona

Partirà fra pochi giorni da Modena la carovana di 8 carrozze diretta a Verona, dove si svolgerà l'importante evento internazionale Fieracavalli. L’arrivo è previsto venerdì 4 novembre in tarda mattinata. Il viaggio (125 km

circa) durerà quattro giorni con tappe a Novi di Modena, a Casteldario ed a Isola della Scala. Ad ogni tappa saliranno in carrozza delle persone disabili-circa 30-e parteciperanno ad una giornata di viaggio.

I percorsi privilegeranno zone di campagna ed a mezzogiorno si potrà godere di un piacevole picnic vicini ai nostri cavalli. Varie Amministrazioni Comunali sono coinvolte nella gestione del traffico e nell’ospitalità della carovana; varie Associazioni nella gestione dei nostri ospiti speciali.

Questo viaggio, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dalla Aazienda agricola Villa Forni di Modena dalla ASD I'mpossible.

Le due realtà collaborano in progetti di equitazione integrata sul territorio modenese, hanno avviato da tempo attività destinate a percorsi sia sportivi che di integrazione sociale rivolte a persone con disabilità utilizzando la carrozza e il cavallo. I risultati finora ottenuti sono stati sorprendenti. Il mondo degli attacchi ha in se molti aspetti utili per oltrepassare i limiti fisici, relazionali e a volte anche culturali che impediscono relazioni e apprendimenti corretti. L’attenzione per la tradizione e la cultura, la condivisione di spazi ristretti dove è fondamentale la comunicazione e la collaborazione rendono particolarmente efficaci progetti di integrazione e valorizzazione delle capacità della persona con un impatto positivo sull’autostima e la disponibilità al lavoro di gruppo.

Da questa sintesi, grazie alla collaborazione dell’Accademia Militare di Modena, delle Amministrazioni dei paesi attraversati, della FISE (Federazione Italiane Sport Equestri), ANAC (Associazione nazionale arma di cavalleria, sezione Modena.), della fondazione Società Cattolica di Assicurazioni e di Fondazione VIVO è nato nel 2018 “PARADRIVING FIERACAVALLI 2018”, un vero e proprio viaggio con le carrozze e i cavalli che, partendo dalla magnifica cornice dell’Accademia Militare di Modena ha portato a Fieracavalli di Verona circa 50 persone disabili che si sono date il cambio lungo il percorso.

"Quest’anno vogliamo riproporre questa bellissima iniziativa che ha suscitato tanto interesse e apprezzamento. Come l’ultima edizione del 2021 saranno utilizzate carrozze trainate da pariglie di cavalli prevalentemente di razze italiane al fine di valorizzare e promuovere la varietà e la qualità dell’allevamento nazionale. E’ previsto un numero massimo di 6 equipaggi per un totale di circa 25/30 partecipanti per ogni tappa. Per dare un significato ampio anche a livello territoriale all’ evento è previsto di coinvolgere per ogni tappa ragazzi disabili diversi, residenti nel territorio attraversato che si daranno il cambio. In questo modo riusciremo a coinvolgere circa 90 ragazzi che poi saranno presenti a Verona all’arrivo in Fieracavalli. Per individuare i ragazzi disabili interessati coinvolgeremo le amministrazioni dei Comuni che attraverseremo", spiegano gli organizzatori.

I principali partners oltre naturalmente a Verona Fiere, sono la Federazione Italiano Sport Equestri ed Associazione Italia Allevatori. Sulla scia di questo a maggio 2022 è stato realizzato un ‘altro viaggio a Cortona ad Assisi che, con le stesse modalità di inclusione sociale, ha confermato il valore di queste iniziative.