Pechino, le piastrelle fioranesi per le facciate del Villaggio Olimpico

Il Villaggio Olimpico e Paraolimpico di Pechino, che per 53 giorni accoglierà gli atleti arrivati nella capitale cinese per disputare i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali , è frutto della ristrutturazione completa di un'ex acciaieria nel cuore del quartiere industriale pechinese e si compone di 50 edifici adibiti a vari servizi. Isolati dal resto della città, qui anche gli sportivi trascorrono il tempo prezioso che precede o segue le competizioni, avvolti nell’atmosfera quasi misteriosa di un complesso architettonico che consegna a chi lo guarda lo stato di chi lo vive : solennità, intensità, esclusività.

Il benvenuto lo danno le maestose facciate rivestite in ceramica che, spezzate nel ritmo da grandi vetrate, portano la firma del design Made in Italy, e in particolare quello fioranese di Laminam.

La costruzione del complesso, iniziata nel settembre 2018 e conclusasi a metà del 2021, sottende al progetto ambizioso di Bo Hongtao , Capo Architetto del progetto che, nella ristrutturazione della vecchia fabbrica di Shougang , intendeva esplorare le soluzioni dell’architettura contemporanea cogliendo l’eredità del sito industriale esistente. Il Villaggio Olimpico nasce così dalla conservazione della struttura originale in acciaio e cemento, arricchita da suggestivi corridoi paesaggistici realizzati per costruire un dialogo tra lo scenario interno ed esterno. In un sapiente gioco di recupero e aggiunta, il progetto del Villaggio dona nuovo lustro al sito strutturale originale, rivisitandolo in chiave moderna e soprattutto sostenibile , così come imposto dalle linee guida governative volte a calcolare l’impatto ambientale di ogni costruzione edilizia.