Polisportive e covid: assegnati i contributi a 20 società sportive

Venti polisportive e associazioni sportive modenesi riceveranno contributi straordinari per quasi 149mila euro, come previsto del bando del Comune di Modena che in estate ha messo a disposizione nuovi fondi per le società “colpite” dal Covid. È in corso di pubblicazione, infatti, la graduatoria dell’avviso pubblico finalizzato a sostenere economicamente le realtà sportive, in particolare i soggetti che gestiscono strutture sportivo – ricreative in città realizzate su aree comunali in diritto di superficie o in concessione patrimoniale, che hanno dovuto ridurre l’attività dopo aver subìto gli effetti della pandemia. Con queste risorse sarà possibile compensare, quindi, le minori entrate economiche.

“Molte realtà stanno ancora facendo i conti con le difficoltà scaturite dall’emergenza sanitaria – commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi –, prima ancora che con quella energetica. Con questo nuovo sostegno l’Amministrazione vuole confermare l’attenzione verso realtà che esprimono valore sociale, oltre che per l’offerta sportiva e ricreativa che offrono. Siamo consapevoli che sono necessari ulteriori interventi per il settore dello sport e auspichiamo un’azione del Governo sui temi dell’energia, affinché i soggetti sul territorio possano continuare a garantire spazi per lo sport, il gioco e la socialità”.

L’avviso pubblico era destinato ai soggetti (associazione sportive, società sportive, polisportive – polivalenti) in grado di dimostrare mancati introiti nel trimestre marzo – maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019 e il contributo a fondo perduto è stato calcolato, in modo proporzionale tra le richieste presentate, in un range tra 1.500 e 15mila euro. Per tutte le società in possesso dei requisiti previsti dal bando è stata accolta la domanda, mentre due soggetti non avevano titolo per avanzare richieste.

Entrando nel dettaglio delle erogazioni, è stato assegnato un contributo di 15mila euro a Polivalente 87 e Gino Pini, Polisportiva Modena Est, Polisportiva San Faustino e Circolo Arci Polisportiva Sacca; di 12.200 euro alla Polisportiva Cognentese; di 12mila euro alla Bocciofila Modenese; di 10.500 euro alla Polisportiva Villa d’oro; di 8.800 euro all’Equiriders; di 8.500 euro alla Polisportiva 4 Ville; di 8.300 euro alla Polisportiva Forese nord; di 6.600 euro a La Fratellanza 1874; di 3.800 euro al Geesink Team; di 3mila euro a Il Torrazzo; di 2.900 euro alla Polivalente San Damaso; di 2.500 euro alla Polisportiva San Donnino; di 2.200 euro al Circolo Sirenella; di 2.126,47 euro alla Polisportiva Virtus; di 2.100 euro all’Old Invicta; di 1.900 euro al Circolo ricreativo Usl 16; di 1.500 euro alla Bocciofila Treolmese.

L’avviso pubblico si poneva in continuità con altri due bandi attivati dall’Amministrazione comunale a fine 2020 e a fine 2021. Il primo, intitolato “RiprendiaMOci lo Sport”, aveva previsto uno stanziamento economico per 299mila euro, di cui 157mila per le polisportive; col secondo erano stati concessi contributi straordinari per 150mila euro. I fondi inseriti nel nuovo bando portano a quasi tre milioni di euro l’ammontare di risorse destinate a vario titolo negli ultimi sette anni dal Comune alle polisportive: oltre alle azioni di sostegno legate agli effetti del Coronavirus, infatti, sono quattro i bandi per l’erogazione di fondi comunali attivati dall’Amministrazione dal 2015 a oggi a supporto degli interventi di riqualificazione delle strutture sportive attive sul territorio.