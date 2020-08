Positivo al covid un calciatore del Modena Fc, ma gli allenamenti non si fermano

Il Modena F.C. ha fatto sapere nel pomeriggio di oggi che, a seguito degli esami previsti dal protocollo FIGC per la ripresa dell’attività, dopo il secondo tampone faringeo un calciatore gialloblù è risultato positivo al Covid19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa ed è asintomatico. Ora si trova in isolamento domiciliare.

Il calciatore, che in questi giorni non ha avuto contatti con il resto del gruppo, sarà costantemente monitorato dallo staff medico gialloblu, come da protocollo, e potrà riprendere l'attività insieme alla squadra una volta certificata la negatività al Covid.

Il resto della rosa a disposizione di mister Mignani ha iniziato regolarmente gli allenamenti nel pomeriggio al Braglia: il giocatore positivo, infatti, non aveva avuto contatti con il resto dello spogliatoio nel corso dei giorni scorsi e non è stato quindi necessario attivare uan quarantena più allargata.