Un Babbo Natale Carabiniere in corsia, doni per i pazienti della Pediatria del Policlinico

Un Babbo Natale speciale ha visitato oggi la Neonatologia, la Pediatria, l’Oncoematologia Pediatrica e la Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Modena. Non un simpatico vecchietto con la slitta ma un Babbo Natale in divisa da Carabiniere che ha consegnato i giocattoli nei corridoi addobbati a festa, accompagnato da una piccola delegazione in uniforme. Emozionatissimi i bambini che hanno accolto gli ospiti con grandi sorrisi e occhi pieni di meraviglia.

La delegazione dei Carabinieri di Modena, guidata dal Tenente Giuseppe Calì e dal Luogotenente c.s. Giuseppe Rago è stata accolta dal Direttore Generale dell’AOU di Modena, Claudio Vagnini , dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Lorenzo Iughetti , dal Direttore della Chirurgia Pediatria, Pier Luca Ceccarelli , dal Direttore della Neonatologia, Alberto Berardi . Con loro una rappresentanza dei medici e del personale infermieristico, guidato dalla coordinatrice della degenza Pediatrica Maria Cifuni e da quella della Neonatologia Federica Cipolli. I Sanitari hanno ringraziato l’Arma per la costante vicinanza alla Sanità Pubblica e ai cittadini, che in questa occasione si è manifestata con questo dono, frutto di un contributo volontario tra i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Modena.

“ E’ molto importante per i nostri bambini ricevere queste visite sotto le feste – ha ringraziato il prof. Lorenzo Iughetti , Direttore del Dipartimento Materno – Infantile – che sono giornate molto impegnative per loro che sono costretti a rimanere in ospedale, lontano dai momenti di festa che vivono i loro coetanei. Sentire che il mondo di fuori si ricorda di loro è davvero importante per il loro percorso terapeutico.”