Sassuolo: a Pecoraro e di Pippo un riconoscimento per il servizio svolto

Sono stati ricevuti, ieri pomeriggio, in Municipio dalla Giunta al completo il Vice Questore Fabio Pecoraro e il Sovrintendente Fabio Di Pippo del Commissariato di Sassuolo per un doveroso ringraziamento.

L’intervento effettuato dal Sovrintendente Di Pippo, fuori servizio, lungo il percorso Secchia sul finire del mese di Marzo, non solo ha permesso l’arresto di due rapinatori ma ha suscitato una grande approvazione in tutta la cittadinanza che, proprio grazie ad azioni come questa ed al coraggio dimostrato nell’occasione, sente crescere la fiducia nelle Forze dell’Ordine.