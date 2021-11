Sostenibilità e cura dell'ambiente, ecco il progetto che pianta 1000 alberi nelle città

Flowe – pending B Corp che mira a educare i giovani sui temi finanziari, dell'innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale – e zeroCO2 - società Benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale – nel mese di novembre tornano in campo con nuove operazioni all’insegna della sostenibilità.

Il primo appuntamento, l’11 novembre, si terrà a Carpi (MO), in Emilia-Romagna, quando i due partner pianteranno 100 alberi sul territorio.

Il progetto ha un ricco programma di attività green pensate per dare avvio a “una rivoluzione sostenibile” e si propone di piantare un totale di 2021 alberi entro fine anno.

L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire a ripulire l’atmosfera dalla CO2, sensibilizzare le persone sull’importanza di adottare uno stile di vita più responsabile e al contempo supportare la produzione di frutta da parte delle cooperative coinvolte, che potranno utilizzare i prodotti per finanziare i propri progetti sociali.

All’appuntamento modenese sarà così protagonista l’associazione Terrevive – il Fermento, che si occupa di dare continuità lavorativa, formativa e di promozione di buone pratiche di agricoltura sociale.

“Siamo molto contenti di poter tornare sul territorio per questi piccoli, grandi eventi di piantumazione” spiega Ivan Mazzoleni, Cultural Energy Orchestrator (CEO) di Flowe. "Abbiamo raggiunto finora ottimi risultati ma non intendiamo fermarci qui. Non vediamo l’ora di scoprire cosa riusciremo a fare, anche grazie alle importanti relazioni sviluppate, da qui alla fine del 2021”.