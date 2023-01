Formigine, in otto mesi ricevuti 164 cittadini allo Sportello Tutela Consumatore

A Formigine, sono stati 164 gli utenti ricevuti presso lo Sportello a Tutela del Consumatore tra aprile 2021 e dicembre 2022, di cui la maggioranza per richiedere consulenze.

Il servizio gratuito è reso possibile grazie al finanziamento del Comune e realizzato da Federconsumatori e Adiconsum di Modena. Riceve su appuntamento al numero 059 416167, il venerdì mattina dalle 8.15 alle 12.15, in via Unità d’Italia 30.

L’attività principale dello Sportello è orientata alla soluzione stragiudiziale del contenzioso e viene svolta attraverso la presentazione di reclami e di domande di conciliazione e mediazione, oltre che di arbitrato. Inoltre le associazioni, quando lo ritengono necessario ed opportuno, segnalano alle diverse Autorità (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Energia Elettrica, Gas e del Servizio Idrico, Autorità per le Garanzie delle comunicazioni, Autorità di Regolazione dei Trasporti) i comportamenti sleali e le pratiche commerciali scorrette poste in essere ed intercettate allo Sportello.

Lo spazio si presenta poi come un luogo utile per misurare il divario tecnologico tra fasce di cittadini: una parte della popolazione, anziani in particolare, ha ancora difficoltà ad approcciarsi ai nuovi strumenti.

Tra i temi trattati maggiormente dallo Sportello troviamo questioni inerenti i diversi gestori telefonici e i servizi di energia elettrica e gas. Alcuni cittadini si sono rivolti al servizio anche per approfondire la contrattualistica relativa agli impianti fotovoltaici, i sistemi bancari e gli acquisti online.

“Ringraziamo le associazioni dei consumatori per questo servizio che consente tutela e rappresentanza anche alle persone più deboli. Il nostro sostegno non verrà meno anche nell’anno appena iniziato” è il commento dell’Assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini.