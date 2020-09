Covid. Studenti positivi in quattro scuole di Modena e in una di Carpi

In queste ultime ore sono stati riscontrati casi di positività al covid-19 in cinque studenti che frequentano istituti scolastici di Modena (Scuola Primaria “G. Pascoli”, Scuola Secondaria di I Grado "San Carlo", Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” e Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi”) e un istituto di Carpi (Istituto Tecnico Commerciale “Meucci”).

I cinque erano stati individuati come contatti stretti di casi positivi in ambito extra-scolastico e si trovavano già in isolamento domiciliare: le positività, secondo l'indagine epidemiologica dell'Ausl, sono infatti da attribuire verosimilmente a distinti focolai diagnosticati nei giorni scorsi.

Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato le scuole frequentate; i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori e il Dipartimento di Sanità Pubblica sta contattando tutte le famiglie: gli studenti delle classi frequentate dai 5 casi positivi sono stati posti precauzionalmente in isolamento ed è stato disposto il tampone di controllo, mentre agli operatori scolastici è stata offerta la possibilità di effettuare il tampone senza però necessità di isolamento, in ragione della bassa probabilità di contagio tra gli studenti di queste fasce d’età e personale scolastico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla base delle indicazioni regionali e dell’esito dei tamponi, Il Dipartimento di Sanità Pubblica valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.