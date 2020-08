Rientro dalle vacanze in Sardegna, informazioni sul tampone

E’ possibile segnalare il proprio rientro in Emilia-Romagna attraverso il link https://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero digitando nel campo "paese di provenienza" unicamente la parola "SARDEGNA". Solo se non si ha la possibilità di compilare il modulo online, telefonare al numero 059 3963663 (orari lun-ven ore 8-14, sabato ore 8-12).

L’Ausl contatterà telefonicamente la persona che si è segnalata per concordare l’appuntamento per l’esecuzione del tampone. Non è necessario porsi in isolamento, ma occorre osservare tutte le norme di prevenzione, dal distanziamento, all’uso della mascherina, al lavaggio frequente delle mani.

Se il tampone risulta negativo, arriverà un messaggio automatico e la persona non dovrà effettuare alcun isolamento. In caso di risultato positivo, l’AUSL richiamerà la persona per comunicare le relative misure di isolamento e dare avvio all’indagine epidemiologica.

L’esito del tampone sarà disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico (oppure rivolgendosi al proprio Medico di Medicina Generale).



ATTENZIONE! In caso di insorgenza di sintomi riconducibili a COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di sottoporsi ad isolamento e segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria attraverso le modalità previste (contatto con il proprio Medico di Medicina generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico di continuità assistenziale o, in casi gravi, chiamando il 118. Non recarsi direttamente in Pronto soccorso).