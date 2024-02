Bivacchi e vandalismi all'ex Amcm, ora sono attive le telecamere di videosorveglianza

Ha tentato di sfuggire ai controlli della Polizia locale di Modena un giovane che bivaccava sulle gradinate nel "Parco della Creatività" - l'area ex Amcm - nella notte del 14 febbraio. Una volta raggiunto e fermato, il giovane, privo di documenti, è stato accompagnato al Comando di via Galilei per l’identificazione, come il 34enne che era con lui, ugualmente privo di documenti.

Il primo è risultato essere un 23enne, di nazionalità bosniaca, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona e privo di permesso di soggiorno. Oltre ad essere sanzionato per ubriachezza su suolo pubblico, è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per inosservanza delle norme sull’immigrazione e, al termine delle procedure, è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura per un eventuale rimpatrio. L’altro è invece stato solo sanzionato in quanto trovato a bivaccare.

Il nuovo Parco della Creatività, l’area dell'ex Amcm riqualificata tra le vie Peretti, Sigonio, Buon Pastore e Morane, purtroppo i problemi non sono tardati ad arrivare a pochi giorni dal'inaugurazione. Gli edifici sono stati già "marchiati" con scritte e graffiti, il parcheggio sotterraneo è stato oggetto di vandalismi e tutta la zona si è già prestata a luogo di bivacco

Oltre ai controlli da parte della Polizia locale e delle Forze dell’ordine, da alcuni giorni si è accesa come previsto anche la videosorveglianza per contribuire alla sicurezza di chi transita, sosta o si reca alle attività già in funzione nell’area dedicata alla creatività e all’innovazione in ambito culturale.

Completati, infatti, i lavori di infrastrutturazione che hanno interessato l’intera area, da alcuni giorni si sono accese tre telecamere collegate al sistema di videosorveglianza cittadino: le immagini live trasmesse arrivano quindi direttamente alle Sale operative di Polizia locale e Forze dell’ordine, oltre ad essere registrate per eventuali attività d’indagine.

Le telecamere sono state installate, rispettivamente, sul lato di via Peretti, consentendo di monitorare, oltre all’accesso, la scala che porta alla piazza e la strada; sul lato di via Carlo Sigonio a sorveglianza dell’ingresso e dell’intera area da quel versante; a ridosso della palestra per videosorvegliare anche tutta l’area della piazza interna. Gli apparecchi dome permettono quindi attualmente di monitorare l’ampia area della piazza pedonale rialzata, il parcheggio a raso e le vie d’accesso e saranno implementati successivamente sulla base delle indicazioni delle Forze dell’ordine e in vista del completamento dell’intervento di rigenerazione urbana in atto.