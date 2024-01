"Sta ben attento vè" contro truffe e raggiri 7 video rivolti ai più anziani

Truffe e raggiri che coinvolgono le persone anziane sono, purtroppo, tema di stringente attualità e al centro di sempre più numerosi casi di cronaca. Un fenomeno preoccupante e in crescita anche nel territorio modenese.

In questo scenario martedì 30 gennaio, dalle ore 14.30 nella sede CEIS di via Donati 120 a Modena, saranno presentati 7 video realizzati nell’ambito del progetto “Sta ben attento vè”, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena.

Il progetto fa parte del programma “La prevenzione rende sicuri: insieme contro le truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana”, finanziato dal Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno e che ha visto protagonista CEIS Modena in collaborazione con Polizia Locale, Inrete Distribuzione Energia (società Gruppo Hera), Ancescao.

I video, della durata di circa 2 minuti ciascuno e che saranno disponibili sul sito del Gruppo CEIS, trattano appunto i temi dei furti e dei raggiri che, in particolare, colpiscono la terza età, e hanno lo scopo di sensibilizzare e prevenire questi reati. I temi dei video sono i più vari, si va "Attenzione alla borsa", "Furti negli appartamenti", "Molto tempo lontano da casa", "Riconoscere i vari addetti", "Se ci chiedono informazioni", "La privacy in internet" e "Le truffe e i tortellini"

Il programma dell’evento di martedì 30 prevede:

Ore 14.30: “Presentazione degli obiettivi del progetto”, a cura di Antonio Vaccari, viceresponsabile Spazio Anziani Pergolesi CEIS.

Ore 14.45: interventi rappresentanti di Polizia Locale Modena, Inrete Distribuzione Energia (società Gruppo Hera), Ancescao.

Visione dei video.

“Il progetto – sottolinea Antonio Vaccari - ha adottato un approccio attivo attraverso incontri informativi con le persone anziane e basandosi direttamente sulle loro esperienze personali. Dopo aver effettuato ricerche su quali tipi di truffe venissero maggiormente attuate nei loro confronti, abbiamo messo in scena le situazioni tipiche rappresentate nei video, stimolando quindi riflessioni e confronti. Gli incontri sono stati strutturati in modo interattivo, attraverso tecniche di rappresentazione teatrale. Abbiamo messo in scena le truffe più comuni, creando uno spazio sicuro in cui gli anziani potessero esprimere le loro preoccupazioni e porre domande. Dopo aver esaminato insieme gli scenari simulati, abbiamo inoltre chiesto agli anziani di contribuire con idee e strategie per evitare di cadere vittime di truffe simili. Un approccio partecipativo che non solo ha fornito preziose intuizioni, ma ha anche promosso un senso di responsabilizzazione e fiducia tra gli anziani, dimostrando che sono in grado di difendersi in situazioni potenzialmente rischiose. La fase conclusiva del progetto ha quindi coinvolto diversi soggetti esperti del settore che, attraverso narrazioni frontali ed esempi pratici, hanno fornito ulteriori strumenti per riconoscere ed evitare potenziali truffe e raggiri”.