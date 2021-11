Consumatori, la scelta di Udicon: "Non tuteliamo i no vax"

Ci sono anche associazioni di consumatori che dicono "no, grazie" agli utenti no vax che chiedono di fare ricorso contro il Green Pass. "Come associazione abbiamo deciso di non tutelare quei cittadini che si sono rivolti a noi per contestare lo strumento. Pur rispettando le opinioni diverse, perché il tema giuridico e costituzionale sul Green Pass può avere un senso, riteniamo che quando si parla di tutela della salute e della vita tutto il resto finisca in secondo piano". Lo segnala il presidente di Udicon Emilia-Romagna, il modenese Vincenzo Paldino, parlandone alla 'Dire'.

Continua il numero uno dell'associazione regionale: "Siamo favorevoli al Green Pass e siamo favorevoli al super Green Pass, è un'altra delle misure che ci accompagna nella lotta a questa pandemia che dura da 15 mesi. Il super Green Pass serve ad abbassare il numero dei contagi, insieme a vaccini, distanziamento e mascherine, e serve a vivere in una moderata normalità. Quindi, ben venga. La nostra associazione- puntualizza Paldino- è stata netta fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria: noi stiamo dalla parte della scienza e della salvaguardia della vita. In questo momento, con una pandemia che in Italia ha già ormai 133.000 vittime, la salute va oltre i possibili ricorsi.

Chi si è rivolto a noi ha parlato di strumento incostituzionale e contrario alle direttive europee, ma la nostra scelta è chiara fin da subito".

